स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को आईपीएल 2027 के लिए अपने रिटेन किए खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट जारी कर दी है। आईपीएल 2026 में 9वें स्‍थान पर रहने वाली मुंबई को आगामी सीजन में दमदार प्रदर्शन की उम्‍मीद है।

मुंबई इंडियंस को छठे आईपीएल खिताब की तलाश है और इसके मद्देनजर उसने 16 खिलाड़‍ियों को बरकरार रखा जबकि 14 खिलाड़‍ियों को रिलीज करने का कड़ा फैसला लिया। एमआई आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। आगामी सीजन में किरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के हेड कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

बता दें कि मुंबई इंडियंस की नजरें 16 दिसंबर 2026 को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी पर लगी हैं, जहां से उसे 9 खिलाड़‍ियों को चुनना है और इसमें दो विदेशी प्‍लेयर्स शामिल हैं। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन पिछले साल लचर रहा था और आगामी सीजन में वो सभी को चौंकाते हुए रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी।