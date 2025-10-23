श्रीसंत, हरभजन, डू प्लेसिस अबू धाबी टी10 सीजन-9 में धूम मचाएंगे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीसंत, हरभजन सिंह, फॉफ डू प्लेसिस, ट्रेंट बोल्ट सहित कई स्टार क्रिकेटर अबू धाबी टी10 लीग में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। यह लीग 18 नवंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाली है। अबू धाबी टी10 लीग सीजन-9 18 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में आठ टीमें भाग लेंगी और सभी फ्रेंचाइजी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों और रोमांचक युवा प्रतिभाओं के संयोजन के साथ अपनी-अपनी टीमें चुनी हैं। टीमों के बीच प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

यह ऐतिहासिक घोषणा अजमान के प्रमुख मिश्रित उपयोग वाले गंतव्य (मिरकाज मॉल और उसके 11 टावरों वाले लाइफस्टाइल समुदाय) को 'टी10 मिरकाज सिटी' नाम देने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी पर हस्ताक्षर के साथ मेल खाती है। इस परियोजना का विकास आर्या लाइफस्टाइल द्वारा किया जा रहा है, जो शेख अब्दुल अजीज बिन हमैद अल नुआइमी के स्वामित्व वाला एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम है, जो अजमान को एकीकृत जीवनशैली, पर्यटन और निवेश में अग्रणी बनाने के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।