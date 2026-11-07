प्रेट्र, मुंबई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की 2002 में लॉर्ड्स की बालकनी से लहराई गई मशहूर जर्सी 14, 15 और 17 नवंबर को मुंबई के शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी।

क्रिकेट से जुड़ी इन ऐतिहासिक और यादगार वस्तुओं की प्रदर्शनी मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें गांगुली की यह जर्सी क्रिकेट प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनेगी।