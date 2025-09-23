आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना पहले स्थान पर बरकरार हैं। मंधाना ने हाल ही में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। रैंकिंग में क्रांति गौड़ ने 23 स्थान के फायदे से 39वें स्थान पर जगह बनाई है।

प्रेट्र, दुबई। आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। इसके साथ ही वह बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर भी बरकरार हैं। मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध घरेलू मैदान पर तीन मैच की सीरीज में दो शानदार शतक जड़े। इससे वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 818 रेटिंग अंक पर पहुंच गईं। वहीं दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दो विकेट लिए, जिससे वह 651 अंक के साथ दो स्थान ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंचीं।