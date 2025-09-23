ICC Women Odi Rankings: स्मृति मंधाना ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, दीप्ति ने टॉप-5 में की एंट्री
आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना पहले स्थान पर बरकरार हैं। मंधाना ने हाल ही में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। रैंकिंग में क्रांति गौड़ ने 23 स्थान के फायदे से 39वें स्थान पर जगह बनाई है।
प्रेट्र, दुबई। आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। इसके साथ ही वह बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर भी बरकरार हैं।
मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं।
स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध घरेलू मैदान पर तीन मैच की सीरीज में दो शानदार शतक जड़े। इससे वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 818 रेटिंग अंक पर पहुंच गईं। वहीं दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दो विकेट लिए, जिससे वह 651 अंक के साथ दो स्थान ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंचीं।
रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 23 स्थान के फायदे से 39वें स्थान पर जगह बनाई है। वहीं इंग्लैंड की सोफी एकलेस्टोन 795 रेटिंग अंक के साथ विश्व कप से पहले शीर्ष वनडे गेंदबाज बनी हुई हैं। उनके पास 85 अंक की बढ़त है।
बल्लेबाजों में बेथ मूनी (727 अंक) के साथ रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, पर मंधाना से अब भी काफी पीछे हैं।
