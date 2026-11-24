स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु को 116 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। दिल्ली ने इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 275 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। तमिलनाडु की टीम इस स्कोर के सामने 18.3 ओवरों में 159 रनों पर ही ढेर हो गई।

तमिलनाडु की तरफ से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जमा सका। वहीं, दिल्ली की तरफ से प्रियांश ने अकेले के दम पर टीम को मजबूत स्कोर दिया। उनके अलावा दिल्ली का कोई और बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं बना सका। प्रियांश ने 68 गेंदों पर सात चौके और 19 छक्कों की मदद से 181 रन बनाए।

दिग्वेश राठी ने बरपाया कहर प्रियांश ने जहां बल्ले से कहर बरपाया तो उसके बाद दिग्वेश राठी ने अपनी फिरकी का जादू चला टीम को जीत दिलाई। राठी ने 3.3 ओवरों में 37 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा सुयश शर्मा ने तीन विकेट अपने नाम किए। मयंक यादव को दो सफलताएं मिलीं। तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा 31 रन तुषार रहेजा ने बनाए। शाहरुख खान ने 30 रनों का योगदान दिया। कप्तान साई किशोर के बल्ले से 21 रन निकले।

प्रियांश की रिकॉर्ड पारी इससे पहले, पहली पारी खेलने उतरी दिल्ली को पहला झटका जल्दी लग गया था। यश ढुल आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। हालांकि, प्रियांश ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी शुरू से जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला। प्रियांश ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्होंने 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उनका सबसे तेज टी20 शतक है। इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में 39 गेंदों पर सेंचुरी मारी थी।