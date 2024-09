SL vs NZ 2024 Test: 545 दिन के बाद धाकड़ खिलाड़ी को मिला मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान

रमेश मेंडिस को भी टीम में जगह मिली है, जिन्होंने 14 टेस्ट मैच खेलते हुए 63 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6/70 का रहा।

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), दिमुथ करुणारत्ने, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, ओशादा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, प्रभात जयसूर्या, रमेश मेंडिस, जेफरी वेंडरसे और मिलन रथनायके।

