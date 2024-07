SL vs IND: रियान पराग से क्रिकेट फैंस को यह उम्मीद नहीं थी! श्रीलंका के खिलाफ कर दिया कमाल

भारत के 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने तेज शुरू की। अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय स्पिनर्स हावी हो गए। अक्षर पटेल ने सेट बल्लेबाज पथुम निसांका (79) को आउट कर श्रीलंका को बड़ा झटका दिया।

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐩𝐥𝐚𝐲𝐚𝐛𝐥𝐞 🎯@ParagRiyan delivered when #TeamIndia needed him the most 😍#SonySportsNetwork #SLvIND pic.twitter.com/mKmpaQ5pLp