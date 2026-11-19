स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरूवार को वेलिंगटन में शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन ही डीआरएस को लेकर ड्रामा देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ रिव्यू लेने के बाद भारत ने अपना डीआरएस गंवा दिया। मगर गिल थर्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे।

गिल मैदान पर मौजूद अंपायर से फैसले को लेकर सवाल करने लगे। अंपायर ने गिल को समझाया, पर भारतीय कप्तान उनसे सहमत नहीं दिखे और मुंडी हिलाते हुए वहां से चले गए। क्या है पूरा मामला डीआरएस का मामला 31वें ओवर का है, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर फिलिप्स चकमा खा गए। भारत ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया। मगर ऑन-फील्ड अंपायर ने भारत के खिलाफ फैसला दिया। गिल ने बुमराह से बातचीत के बाद रिव्यू लेने का निर्णय लिया।

बुमराह को लगा गेंद ऊपर जा रही है और उन्होंने कप्तान से कहा, 'हाईट है।' गिल को लगा कि फिलिप्स का बल्ला नहीं लगा है तो उन्होंने कहा, 'बैट नहीं है।' हालांकि स्निकोमीटर में बड़ी हरकत दिखी, जब गेंद बल्ले के पास से गूजर रही थी। मगर सामने से दिख रहे रीप्ले में साफ-साफ अंदरूनी किनारा नहीं दिख रहा था। इसके बाद थर्ड अंपायर पॉल राइफल ने स्लो मोशन में एक और रीप्ले की मांग की। इस बार उन्हें लगा कि गेंद में हल्की मोड़ (डिफ्लेक्शन) है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को नॉट-आउट के फैसले पर ही कायम रहने को कहा।

गिल हालांकि, इस फैसले से नाराज दिखे। उन्होंने इलिंगवर्थ को बताने की कोशिश की कि बल्ले और गेंद में गैप है और गेंद फिलिप्स के पैड पर पहले लगी है। इस दौरान इलिंगवर्थ ने गिल को समझाया। मगर भारतीय कप्तान सहमत नहीं दिखे और मुंडी हिलाते हुए वहां से चले गए।