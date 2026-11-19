स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चोट के बाद मैदान पर जबरदस्त वापसी की है। बुमराह ने गुरूवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट में अपनी घातक गेंदबाजी की वजह से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है।

बुमराह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में टॉप-10 में पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है। बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले ही ओवर में बुमराह ने टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद लंच ब्रेक से पहले बुमराह ने डैरिल मिचेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। बुमराह ने दूसरे सेशन में टॉम ब्लंडेल का विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया।

ब्लंडेल को आउट करते ही बुमराह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में श्रीनाथ को पीछे छोड़ा। श्रीनाथ के टेस्ट क्रिकेट में 236 विकेट हैं। वहीं बुमराह के नाम अब 237 विकेट हो गए हैं।