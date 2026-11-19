IND vs NZ: चोट के बाद जसप्रीत बुमराह की धमाकेदार वापसी, जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ इस खास क्लब के टॉप-10 में बनाई जगह
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। वो टेस्ट क्रिकेट में ...और पढ़ें
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चोट के बाद मैदान पर जबरदस्त वापसी की है। बुमराह ने गुरूवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट में अपनी घातक गेंदबाजी की वजह से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है।
बुमराह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में टॉप-10 में पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है।
बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा
वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले ही ओवर में बुमराह ने टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद लंच ब्रेक से पहले बुमराह ने डैरिल मिचेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। बुमराह ने दूसरे सेशन में टॉम ब्लंडेल का विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया।
ब्लंडेल को आउट करते ही बुमराह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में श्रीनाथ को पीछे छोड़ा। श्रीनाथ के टेस्ट क्रिकेट में 236 विकेट हैं। वहीं बुमराह के नाम अब 237 विकेट हो गए हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट
|
खिलाड़ी
|
करियर (अवधि)
|
मैच
|
विकेट
|
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (पारी)
|
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (मैच)
|
5 विकेट हॉल
|
10 विकेट हॉल
|
अनिल कुंबले
|
1990-2008
|
132
|
619
|
10/74
|
14/149
|
35
|
8
|
रविचंद्रन अश्विन
|
2011-2024
|
106
|
537
|
7/59
|
13/140
|
37
|
8
|
कपिल देव
|
1978-1994
|
131
|
434
|
9/83
|
11/146
|
23
|
2
|
हरभजन सिंह
|
1998-2015
|
103
|
417
|
8/84
|
15/217
|
25
|
5
|
रवींद्र जडेजा
|
2012-2026
|
91
|
356
|
7/42
|
10/110
|
15
|
3
|
जहीर खान
|
2000-2014
|
92
|
311
|
7/87
|
10/149
|
11
|
1
|
ईशांत शर्मा
|
2007-2021
|
105
|
311
|
7/74
|
10/108
|
11
|
1
|
बिशन सिंह बेदी
|
1966-1979
|
67
|
266
|
7/98
|
10/194
|
14
|
1
|
भागवत चंद्रशेखर
|
1964-1979
|
58
|
242
|
8/79
|
12/104
|
16
|
2
|
जसप्रीत बुमराह
|
2018-2026
|
53*
|
237*
|
6/27
|
9/86
|
16
|
0
|
जवागल श्रीनाथ
|
1991-2002
|
67
|
236
|
8/86
|
13/132
|
10
|
1
|
मोहम्मद शमी
|
2013-2023
|
64
|
229
|
6/56
|
9/118
|
6
|
0
निकल्स-फिलिप्स ने संभाला
बुमराह की घातक गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड ने 70 रन पर ही पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला है।
चाय तक न्यूजीलैंड ने 140 रन पर पांच विकेट गंवा दिए हैं। निकल्स और फिलिप्स के बीच 70 रन की साझेदारी हो गई है। निकल्स 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं फिलिप्स 42 रन बनाकर खेल रहे हैं।
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