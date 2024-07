Shubman Gill को सोशल मीडिया पर क्यों पड़ रही हैं गालियां? हैरान करने वाली है वजह

15वें ओवर में गिल ने पहली गेंद पर दो रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का मारा। पांचवीं गेंद पर जायसवाल ने छक्का मार दिया। लेकिन जायसवाल का शतक बनाने का मौका खत्म हो गया था। इस ओवर में कुल 16 रन आए। अगले ओवर में गिल ने पहली गेंद पर एक रन लिया और दूसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका मार भारत को जीत दिलाई।

इसी बात को लेकर गिल की आलोचना हो रही है। लोगों का मानना है कि टीम के पास जीत के लिए पर्याप्त ओवर थे और इसलिए बेहतर होता कि गिल, जायसवाल को अपना शतक पूरा करने का मौका देते। लोगों का मानना है कि गिल ने जानबूझकर जायसवाल का शतक नहीं होने दिया। इसी कारण उन्हें खराब कप्तान कहा जा रहा है।

You are a worst leader. This is not surprised me, you played your IPL match under Hardik Pandiya. You intentionally stopped the century of Yashasvi jaiswal. Shame on you, you betrayed the game and I wish you should get punishment for this act.— ps manoranjan jena (@manoranjanjena1) July 14, 2024