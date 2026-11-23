स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की दमदार बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड ने मैच को ड्रॉ कराकर भारत की उम्मीदें को ध्वस्त कर दिया। इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल डांस करते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल के इस अंदाज की तुलना विराट कोहली से की जा रही है।

वेलिंगटन टेस्ट के आखिरी दिन न्यूजीलैंड के पारी के 77वें ओवर में आखिरी बॉल पर अंशुल कम्बोज की गेंद टॉम ब्लंडल के बल्ले को छूकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथ में गई। ऋषभ पंत ने नीचे झुककर शानदार कैच लपका. अंशुल कम्बोज ने अपील की, मगर अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट कहा। गेंदबाज की अपील ठुकराए जाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस लिया। रिप्ले में 'सोनिक' पर स्पाइक दिखाई दिया और टॉम ब्लंडल को पवेलियन लौटना पड़ा। शुभमन गिल इस विकेट के बाद खुशी से झूम उठे।

विराट कोहली की तरह डांस करते दिखे शुभमन गिल शुभमन गिल ने टॉम ब्लंडल की विकेट को जमकर सेलिब्रेट किया। डीआरएस सफल होने के बाद वह मैदान पर विराट कोहली की तरह भांगड़ा डांस करते नजर आए। शुभमन गिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।