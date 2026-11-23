स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए की तरफ से खेल रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा रविवार को पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेले गए मैच में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने मैच की शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ टिप्पणियों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान किया और फिर अंत में बल्लेबाजी करते समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में पाकिस्तान-ए ने इंडिया-ए को 48 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए। इंडिया-ए की टीम 49.1 ओवरों में महज 265 रनों पर ही ढेर हो गई। राणा ने की शुरुआत राणा जब गेंदबाजी कर रहे थे तब वह शमील हुसैन और माज सदाकत को लगातार परेशान कर रहे थे और हर गेंद के बाद जाकर उनसे कुछ न कुछ कह रहे थे। शमील जब आउट हुए तो राणा ने उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए कुछ कहा भी था। राणा ने उनका कैच आयुष बडोनी की गेंद पर लपका था। ऐसे में जब राणा बल्लेबाजी करने आए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उन पर टूट पड़े। मोहम्मद इमरान की गेंद पर फरहान युसूफ ने राणा का कैच लिया और वह बिना खाता खोले आउट हो गए।