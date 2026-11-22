स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत ए और पाकिस्तान ए मैच में टॉस के दौरान बड़ा ड्रामा देखने को मिला। टॉस के दौरान इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से बड़ी चूक हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान अब्दुल समद ने उनकी गलती का एहसास कराया और उन्होंने अपना फैसला बदला।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स का ये मुकाबला कतर के दोहा में खेला जा रहा है। टीम इंडिया अपने पहले मैच में नेपाल को 306 रनों से बुरी तरह से हराकर आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में यूएई को हराया था। इस तरह दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतकर यहां आ रही हैं। हालांकि, टॉस के दौरान एक छोटा स ड्रॉमा देखने को मिला।

भारत-पाकिस्तान मैच में ड्रामा भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस का सिक्का उछाला। पाक कप्तान अब्दुल समद ने हेड कॉल किया और जैसे ही सिक्का नीचे गिरा इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने इसे टेल बताया। इसके बाद तिलक और समद दोनों ही सिक्के को देखने लगे। समद ने यहां गलती पकड़ ली है और उन्होंने माइक में बताया कि ये हेड है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने अपनी गलती सुधारी।