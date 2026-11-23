स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। पृथ्वी का कहना है कि उनकी प्रतिष्ठा को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वे उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। योगराज ने शॉ के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी और उनके करियर में आए उतार को शराब और लड़की के साथ जोड़ा था।

गौरतलब हो कि भारत को अपनी कप्तानी में 2018 में शॉ ने वर्ल्ड कप जिताया था। उन्हें भारत का भविष्य माना जाता था और इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए 18 साल की उम्र में टेस्ट में डेब्यू कर लिया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने डेब्यू पर शतक जड़ा। हालांकि, लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और टीम इंडिया से बाहर हो गए। उनके निजी जीवन में भी कई तरह के विवाद देखने को मिले, जिसके बाद योगराज ने उनकी तुलना विनोद कांबली से की थी।

योगराज सिंह ने पृथ्वी शॉ पर की थी टिप्पणी योगराज ने स्पोर्ट्स लॉन्चपैड पर बात करते हुए शॉ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, "शॉ की हालत क्यों खराब हुई? उनसे पहले विनोद कांबली के साथ भी ऐसा हुआ। पार्ट, लड़कियों के साथ संबंध, सिगरेट और शराब पीने की वजह से ऐसा हुआ था। मैंने एक बार कांबली से पूछा था कि बेटा तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। वे 2:30 बजे कमरे में आ रहे थे और अगले दिन कर्टनी वॉल्श ने गेंदबाजी की और वे आउट हो गए। उसके बाद वो लड़की भी छोड़कर उसे चली गई।"