स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। टीम इंडिया के पास जीत का मौका था, लेकिन वह इसके लिए जरूरी विकेट ले नहीं पाई। इस मैच के खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम सेलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और दो खिलाड़ियों को खास तौर पर याद किया है।

भारत को मैच के आखिरी दिन सोमवार को जीत के लिए न्यूजीलैंड के आठ विकेट चाहिए थे जो टीम इंडिया ले नहीं पाई और एक घंटे पहले ही दोनों टीमों ने आम सहमति से मैच को ड्रॉ पर खत्म करने का फैसला किया।

कहां गए ये दोनों इस ड्रॉ के बाद बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एक पोस्ट करते हुए दो खिलाड़ियों को याद किया। गांगुली ने कहा कि घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए फ्लैट पिचों पर एक विशुद्ध स्पिनर की जरूरत होती है। उन्होंने लिखा, "भारत ने इस सीरीज में शानदार खेल दिखाया है। पहले सफेद गेंद की सीरीज में और अब लाल गेंद की सीरीज में बल्लेबाजी शानदार रही, लेकिन उन्हें समझना होगा कि बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको इस तरह की फ्लैट पिचों पर एक विशुद्ध स्पिनर की जरूरत होती है। आपको टेस्ट क्रिकेट में एक तो खिलाना ही होगा। वॉशिंगटन एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। कुलदीप और मानव सुथार कहां हैं बीसीसीआई?"