अभिषेक शर्मा को पछाड़कर शुभमन गिल ने पांचवीं बार जीता ये आईसीसी अवॉर्ड और बना दिया रिकॉर्ड, शेफाली वर्मा के हिस्से भी आई ट्रॉफी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को इस महीने का आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड मिला है। वहीं महिलाओं में भारत की शेफाली वर्मा ये ट्रॉफी जीतने में सफल रही हैं। दोनों को आईसीसी ने अपने सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर चुना है।

गिल ने पांचवीं बार यह अवॉर्ड जीता है। उन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था जिसका ईनाम उन्हें मिला है। वहीं, शेफाली ने हाल ही में खत्म हुए एशियन गेम्स में अपने बल्ला का जौहर दिखाया था और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी।

मैथ्यूज के बराबर पहुंचे गिल गिल ने इस रेस में अपने बचपन के दोस्त अभिषेक शर्मा को पीछे किया है जो जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के साथ रेस में शामिल थे। भारत की वनडे टीम के कप्तान गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में दोहरा शतक जमाया था। उन्होंने 133 गेंदों पर 223 रनों की पारी खेली थी जिसमें 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 117 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया था जो वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक था। उनके शतक के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज द्वारा रखे गए 405 रनों के टारगेट को हासिल कर लिया था जो उसका वनडे में सबसे बड़ा चेज है।