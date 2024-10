IND vs NZ: Shubman Gill को आखिर हुआ क्या? भारत ने प्लेइंग-11 में उनकी जगह सरफराज खान को दिया मौका

कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग के फैसले को लेकर कहा कि पिच शुरु में गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है लेकिन विकेट के नेचर को देखते हुए उनकी टीम स्कोरबोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन खड़ा करना चाहती है इसलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

भारत- रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आर. अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड- टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, टिम साउदी, अजाज पटेल, विलियम ओ'रूर्के।

🚨 Playing XI 🚨

Take a look at #TeamIndia's Playing XI for the Test series opener 💪

Match Updates ▶️ https://t.co/8qhNBrs1td#INDvNZ | @IDFCFIRSTBANK pic.twitter.com/cUzPXCacri