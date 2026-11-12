IND vs NZ: गिल की गैरमौजूदगी में अय्यर के कंधों पर सीरीज फतह की जिम्मेदारी, तीन बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम अब बदले हुए संयोजन के साथ मैदान पर उतरेगी। हैमिल्टन में तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ने के बाद कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन रवाना हो गए हैं।

इन प्लेयर्स के साथ बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी टेस्ट टीम से जुड़ने के लिए पहुंच गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को माउंट माउंगानुई में होने वाले चौथे वनडे में कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी।

श्रेयस अय्यर की होगी अग्निपरीक्षा श्रेयस के लिए यह मुकाबला और 15 नवंबर को होने वाला पांचवां वनडे किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। एक ओर उन्हें टीम को सीरीज जिताने की चुनौती होगी, वहीं दूसरी ओर बल्ले से भी अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।

अय्यर के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की शार्ट गेंदों से निपटने की होगी। इस सीरीज में उनकी यह कमजोरी एक बार फिर उजागर हुई है। दूसरे वनडे में काइल जैमीसन की एक तेज शार्ट गेंद उनके गले की तरफ उछली और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सके।

गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। हालांकि, यह गेंद इतनी मुश्किल थी कि किसी भी बल्लेबाज के लिए उस पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता, लेकिन इस दौरे पर अय्यर को लगातार ऐसी गेंदों से परेशान किया गया है।

पहले वनडे में भी शार्ट गेंदों पर उनके कई अनियंत्रित शाट देखने को मिले थे। इस सीरीज में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की शार्ट या गुड लेंथ से छोटी 24 गेंदों पर उन्होंने 10 बार गलत शाट खेले हैं। जैमीसन के अलावा जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर भी अपनी ऊंचाई और अतिरिक्त उछाल का इस्तेमाल कर भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रहे हैं।

अब कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद अय्यर पर अतिरिक्त दबाव होगा। उन्हें न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, बल्कि मैदान पर सही फैसले लेकर टीम का नेतृत्व भी करना होगा। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए यह चुनौती और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां की पिचों पर भी अतिरिक्त उछाल मिल सकता है।

टीम संयोजन भी होगी बड़ी चुनौती गिल और राहुल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम प्रबंधन के सामने बल्लेबाजी क्रम तय करने की चुनौती होगी। रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ईशान किशन को विकेटकीपर की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वह रोहित के साथ पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। वहीं, राहुल के पांचवें नंबर पर खेलने की स्थिति में उनकी जगह अक्षर पटेल या नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जा सकता है।