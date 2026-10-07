श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने का ICC ने दिया इनाम, T20I रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मुकाबले में शतक लगाया था। इसका फायदा उन्हें ताजा टी20 रैंकिंग में मिला है और उन्होंने लंबी छलांग लगाई है। टी20 रैंकिंग में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी दूसरे स्थान पर काबिज हैं। हालांकि, अय्यर ने शतक लगाकर टॉप-10 में एंट्री कर ली है। उन्होंने 18 पायदान की छलांग लगाई है। गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान को फायदा मिला है। वे गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में भारत के अक्षर पटेल को भी बंपर फायदा मिला है और वे भी टॉप-10 में पहुंच गए हैं।

श्रेयस अय्यर को मिला फायदा अय्यर ने विंडीज के खिलाफ मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेलते हुए अपने टी20 करियर की पहली सेंचुरी लगाई। उन्होंने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी। इसका फायदा अब उन्हें आईसीसी की रैंकिंग में मिला है। अय्यर ने 18 पायदान की छलांग लगाई है और ताजा रैंकिंग में सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके मौजूदा समय में 786 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

दूसरी तरफ ईशान किशन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जिसकी वजह से पहले स्थान पर बने हुए हैं। किशन के मौजूदा समय में 902 अंक हैं। दूसरे नंबर पर भारत के ही अभिषेक शर्मा 887 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ काबिज हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान हैं, जिनके इस समय 818 अंक हैं।