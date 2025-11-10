Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घातक चोट के बाद लौटे श्रेयस अय्यर, बीच पर समय बिताते पोस्ट की फोटो, लिखी भावुक करने वाली बात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आखिरी वनडे मैच में चोट लग गई थी। ये चोट काफी गंभीर थी। अय्यर अब रिकवरी मोड पर हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए एक फोटो पोस्ट की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी चोट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कैच लेते हुए चोटिल हो बैठे श्रेयस अय्यर ने हाल ही में एक ताजा पोस्ट की है और अपनी स्थिति के बारे में बताया है। अय्यर की चोट गंभीर थी और पसलियों में चोट लगी थी और आंतरिक रक्त रिसाव के चलते वह काफी मुश्किल स्थिति में थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई में ही आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अय्यर ने सोमवार को एक ताजा फोटो पोस्ट की है और बताया है कि वह कैसा महूसस कर रहे हैं। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा है। अय्यर को 26 अक्टूबर को खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में चोट लगी थी। सिडनी में खेले गए इस मैच में वह एलेक्स कैरी का कैच लेने चलते चोटिल हो गए थे।

    अय्यर की इंस्टा पोस्ट

    अय्यर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वह बीच पर बैठे हैं। नीली कैप और चश्मा लगाए अय्यर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अय्यर ने अपनी पोस्ट पर लिखा, "सूरज की थैरेपी शानदार है। वापस आकर खुशी हो रही है। आप सभी के प्यार और देखभाल के लिए शुक्रिया।"

    हालांकि, अभी भी अय्यर रिकवरी पर हैं और वह खेलने लायक स्थिति में कब होंगे इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इस समय वह छुट्टियों का लुत्फ ले रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं।

    वनडे टीम के उप-कप्तान हैं अय्यर

    अय्यर भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह भारत की वनडे टीम के अहम सदस्य हैं। अय्यर को इंतजार है कि वह तीनों फॉर्मेट में टीम में जगह बना पाएं। हालांकि, वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं लेकिन वनडे के अलावा किसी भी टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हुई है।

    अय्यर आईपीएल में अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके हैं। उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2020 में पहली बार आईपीएल फाइनल खेला था। उन्हीं की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2024 में तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। अय्यर की कप्तानी में ही इसी साल पंजाब किंग्स ने 10 साल बाद फाइनल खेला।