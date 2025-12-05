Shikhar Dhawan Net Worth: 'गब्बर' की कमाई चौंका देगी… भारत ही नहीं, विदेश में भी है आलीशान घर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shikhar Dhawan Net Worth 2025: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह 40 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर देशभर से फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से 24 अगस्त 2024 को संन्यास लेने वाले शिखर धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्हें उनकी नई गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ अक्सर इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स शेयर करते हुए देखा जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं 'गब्बर' नाम से मशहूर धवन कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

Shikhar Dhawan की नेटवर्थ कितनी? दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले शिखर धवन (Shikhar Dhawan total estimated net worth) की कुल नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये के आस-पास है। संन्यास के बाद वह एंडोर्समेंट से हर महीने लाखों की कमाई करते हैं। देखा जाए तो उनकी कमाई का जरिया आईपीएल भी रहा है।

साल 2008 में धवन को दिल्ली कैपिटल्स ने 12 लाख रुपये में खरीदा था और पिछले साल उन्होंने पंजाब किंग्स से सालाना फीस के रूप में 8 करोड़ और 25 लाख रुपये लिए थे। साल 2014 से लेकर 2017 तक हैदराबाद ने धवन को हर सीजन 12 करोड़ और 50 लाख रुपये फीस अदा की। कुल मिलाकर धवन की आईपीएल से ही 91 करोड़ और 80 लाख रुपये की कमाई रही।