    Shikhar Dhawan Net Worth: 'गब्बर' की कमाई चौंका देगी… भारत ही नहीं, विदेश में भी है आलीशान घर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    Happy Birthday Shikhar Dhawan: भारतीय टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे। अगस्त 2024 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से स ...और पढ़ें

    Shikhar Dhawan Net Worth: शिखर धवन की नेटवर्थ कितनी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shikhar Dhawan Net Worth 2025: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह 40 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर देशभर से फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से 24 अगस्त 2024 को संन्यास लेने वाले शिखर धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्हें उनकी नई गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ अक्सर इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स शेयर करते हुए देखा जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं 'गब्बर' नाम से मशहूर धवन कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

    Shikhar Dhawan की नेटवर्थ कितनी?

    दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले शिखर धवन (Shikhar Dhawan total estimated net worth) की कुल नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये के आस-पास है। संन्यास के बाद वह एंडोर्समेंट से हर महीने लाखों की कमाई करते हैं। देखा जाए तो उनकी कमाई का जरिया आईपीएल भी रहा है।

    साल 2008 में धवन को दिल्ली कैपिटल्स ने 12 लाख रुपये में खरीदा था और पिछले साल उन्होंने पंजाब किंग्स से सालाना फीस के रूप में 8 करोड़ और 25 लाख रुपये लिए थे। साल 2014 से लेकर 2017 तक हैदराबाद ने धवन को हर सीजन 12 करोड़ और 50 लाख रुपये फीस अदा की। कुल मिलाकर धवन की आईपीएल से ही 91 करोड़ और 80 लाख रुपये की कमाई रही।

    इसके अलावा एक टेस्ट मैच खेलने के लिए उन्हें 15 लाख रुपये, वनडे और टी20 में क्रमश: एक-एक मैच खेलने के लिए 6 और पांच लाख रुपये की फीस मिलती थी।

    धवन इन कंपनी के ब्रांड एंबैस्डर हैं

    धवन कई विज्ञापनों में नजर आते हैं। वह जियो, नेरोलिक पैंट्स, लेज, ओप्पो, बोट, आईएमजी रिलायंस, एलसिस्स पोर्ट्स, वी-स्टार जैसी कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंबैस्डर हैं।

    धवन ने कहां-कहां किया निवेश?

    शिखर धवन ने योगा और वेलनेस बेस्ड स्टार्ट अप SARVA में इनवेस्ट किया हुआ है। साथ ही ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग एप्लिकेशन, अपस्टॉक्स में भी निवेश किया।

    भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी खरीदा घर

    बता दें कि शिखर धवन (Shikhar Dhawan House) के पास देश और विदेश में कई प्रोपर्टी हैं। शिखर धवन के पास दिल्ली और मुंबई में आलीशान घर तो है ही, लेकिन 2015 में उन्होंने करीब 730,000 डॉलर खर्च करते हुए एक आलीशान मकान ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। भारतीय रुपयों में देखें तो उस घर की कीमत 7 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम में 69 करोड़ रुपये में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। 