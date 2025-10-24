Language
    पीसीबी ने टेस्ट कप्तान मसूद को बनाया सलाहकार, संभालेंगे दोहरी जिम्मेदारी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:46 PM (IST)

    पीसीबी ने शान मसूद को दी बड़ी जिम्मेदारी। फाइल फोटो

    लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने टेस्ट कप्तान शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खिलाड़ी मामलों का सलाहकार नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब किसी वर्तमान टेस्ट कप्तान को बोर्ड में किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया है।

    पीसीबी ने शुक्रवार रात शान की नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या शान मौजूदा आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक का पद भी संभालेंगे।

    शान मसूद से पूछा गया

    पीसीबी ने इस पद के लिए विज्ञापन दिया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि दो नवंबर है। इससे पहले पीसीबी ने शान से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन का नया निदेशक बनने के लिए पूछा था जबकि वह डब्ल्यूटीसी चक्र में भी टीम का नेतृत्व करते रहेंगे।

    सबसे उपयुक्त व्यक्ति

    बोर्ड के भीतर चर्चा के बाद शुक्रवार को एक सूत्र ने कहा कि इस बात पर स्पष्ट सहमति थी कि शान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मामलों के विभाग का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

