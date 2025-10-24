पीसीबी ने टेस्ट कप्तान मसूद को बनाया सलाहकार, संभालेंगे दोहरी जिम्मेदारी

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने टेस्ट कप्तान शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खिलाड़ी मामलों का सलाहकार नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब किसी वर्तमान टेस्ट कप्तान को बोर्ड में किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया है।

पीसीबी ने शुक्रवार रात शान की नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या शान मौजूदा आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक का पद भी संभालेंगे।