Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ल्ड कप जीतने के बाद बदले शेफाली वर्मा के दिन, बन गईं टीम की कप्तान; इस टूर्नामेंट में संभालेंगी कमान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इस खिताबी जीत में शेफाली वर्मा ने अहम रोल निभाया था। अब उनको एक टीम की कमान भी मिली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    शेफाली वर्मा को मिली टीम की कमान

    पीटीआई, नई दिल्ली: भारत की महिला वनडे विश्व कप में खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाली शेफाली वर्मा को मंगलवार से नगालैंड में शुरू हो रही सीनियर अंतरक्षेत्रीय टी-20 ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध रविवार को नवी मुंबई में खेले गए महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में 21 वर्षीय शेफाली ने 87 रन बनाने के अलावा 36 रन देकर दो विकेट भी लिए और उनके दम पर देश ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता। उन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

    चार नवंबर से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट

    नगालैंड में चार से 14 नवंबर तक होने वाली सीनियर महिला अंतरक्षेत्रीय टी-20 ट्रॉफी में छह टीमें हिस्सा लेंगी। बीसीसीआई की क्षेत्रीय चयन समितियों ने अपनी-अपनी टीमों का चयन किया।

    टीमें इस प्रकार हैं:

    मध्य क्षेत्र: नुजहत परवीन (कप्तान और विकेटकीपर), निकिता सिंह (उपकप्तान), सिमरन दिलबहादुर, नेहा बडवाइक, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, शुचि उपाध्याय, अनन्या दुबे, मोना मेश्राम, सुमन मीना, दिशा कसाट, संपदा दीक्षित, अंजलि सिंह, अमीषा बहुखंडी, नंदनी कश्यप (विकेटकीपर)।


    पूर्वी क्षेत्र: मीता पॉल (कप्तान), अश्विनी कुमारी (उप-कप्तान), प्रियंका लूथरा, धारा गुज्जर, तनुश्री सरकार, रश्मी गुढ़िया (विकेटकीपर), जिन्तिमणि कलिता, रश्मी डे, तन्मयी बेहरा, सुश्री दिव्यदर्शनी, तितास साहू, सैका इशाक, आरती कुमारी, ममता पासवान, प्रियंका अचार्जी।

    उत्तर पूर्व क्षेत्र: देबस्मिता दत्ता (कप्तान), नबाम यापु (उप-कप्तान), किरणबाला हाओरुंगबाम, लालरिनफेली पौतु, रितिसिया नोंगबेट, नजमीन खातून (विकेटकीपर), समयिता प्रधान, प्रियंका कुर्मी, विपेनी, नंदिका कुमारी, नबाम अभि, प्रणिता छेत्री, सोलिना जाबा, प्रिमुला छेत्री, रंजीता कोइजाम।

    उत्तर क्षेत्र: शेफाली वर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत (उप-कप्तान), दीया यादव, आयुषी सोनी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एसएम सिंह, भारती रावल, बवनदीप कौर, मन्नत कश्यप, अमनदीप कौर, कोमलप्रीत कौर, अनन्या शर्मा, सोनी यादव, नाज़मा, नंदिनी।

    पश्चिम क्षेत्र: अनुजा पाटिल (कप्तान), सयाली सतघरे (उप-कप्तान), पूनम खेमनार, धरानी थप्पेटला, तेजल हसब्निस, साइमा ठाकोर, हुमैरा काजी, इरा जाधव, किरण नवगिरे, अमृता जोसेफ, केशा पटेल, अर्शिया धारीवाल, उमेश्वरी जेठवा (विकेटकीपर), सिमरन पटेल, इशिता खले।

    दक्षिण क्षेत्र: निकी प्रसाद (कप्तान), सब्बीनेनी मेघना (उप-कप्तान), कमलिनी जी (विकेटकीपर), वृंदा दिनेश, युवाश्री के, आशा सोभना, चल्लुरु प्रत्युषा, प्रणवी चंद्रा, सहाना पवार, सयाली अनिल लोनकर, मडीवाला ममता (विकेटकीपर), सजना सजीवन, मोनिका पटेल, शबनम शकील, अनुषा सुंदरेसन।