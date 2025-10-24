किसमें कितना है दम! भारत में शुरू हुई ब्रेट ली और क्रिस गेल की खोज, इस कोने में होगा कॉम्पटीशन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट की दुनिया में जब सबसे तेज गेंदबाजों का जिक्र होता है तो उसमें ब्रेट ली का नाम आता ही है। इसी तरह जब तूफानी बल्लेबाजों की बात होती है तो फिर क्रिस गेल के बिना वो लिस्ट अधूरी रहती है। भारत में अब इन दोनों की तरह ही सबसे तेज गेंदबाज और बल्लेबाज को खोज शुरू हो चुकी है।

सर्वोटेक स्पोर्ट्स ने नॉर्थ जोन में भारत के सबसे तेज गेंदबाज और सबसे तूफानी बल्लेबाज की खोज शुरू की है। इस मुहीम का मकसद भारत की अगली पीढ़ी के तूफानी क्रिकेट खिलाड़ियों को खोजना और उन्हें निखारना है।

ऐसा होगा कॉम्पटीशन

इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी बल्लेबाज और गेंदबाजों को छह गेंदें मिलेंगी जिनमें उन्हें अपना टैलेंट दिखाना होगा। जो भी गेंदबाज 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करेगा उसे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। वहीं सबसे तेज बल्लेबाज को परखने का पैमाना बल्लेबाज की बैट स्पीड, टाइमिंग और ताकत है। सर्वोटेक के डायरेक्टर ऋषभ भाटिया ने कहा कि, "इस मुहीम से हमारा मकसद जमीनी स्तर पर रॉ पेस और बैटिंग पावर को पहचानना और उन्हें एक पेशेवर रास्ता देना है। भारत में काफी टैलेंट है। हम इस टैलेंट और मौके के बीच का पुल बनना चाहते हैं।"