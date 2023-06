नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 में सीन विलियम्स के बल्ले से जमकर रन बरस रहे हैं। नेपाल के खिलाफ जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे तेज शतक जमाने के बाद विलियम्स के बल्ले से एक और विस्फोटक सेंचुरी निकली है। इस शतकीय पारी के दौरान विलियम्स ने कई बड़े रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है।

जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज सीन विलियम्स ने अमेरिका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में जमकर चौके-छक्कों की बरसात की। विलियम्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए महज 101 गेंदों पर 174 रन की यादगार पारी खेली। इस दौरान जिम्बाब्वे के कप्तान के बल्ले से 21 चौके और 5 गगनचुंबी निकले। विलियम्स अपने दोहरे शतक से भले ही चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने वनडे करियर की सबसे बड़ी पारी खेली।

102*(70) in 1st match.

91(58) in 2nd match.

23(26) in 3rd match.

174(101) in 4th match.

Sean Williams leading Zimbabwe team in this qualifiers, and he had been phenomenal. He leading by example. He is leading runs scorer in this qualifiers - TAKE A BOW, SEAN WILLIAMS. pic.twitter.com/dOnP55NPOs