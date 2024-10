IND vs NZ Test: Sarfaraz Khan पांडा से बने माचो मैन, बेहद इंस्पायरिंग है उनकी क्रिकेट जर्नी

— BCCI (@BCCI) October 19, 2024

इंग्‍लैंड के खिलाफ डेब्‍यू टेस्‍ट की पहली पारी में सरफराज खान ने 62 रन और दूसरी पारी में नाबाद 68 रन बनाए। इसके बाद रांची टेस्‍ट में उन्‍होंने सिर्फ 14 रन बनाए। धर्मशाला में खेले अपने तीसरे टेस्‍ट में उन्‍होंने अर्धशतक लगाया। बांग्‍लादेश के खिलाफ उन्‍हें खेलने का मौका नहीं मिला।

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्‍ट से पहले शुभमन गिल चोटिल हो गए। ऐसे में विराट कोहली 3 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे और सरफराज को नंबर 4 पर मौका मिला। उन्‍होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और शतक जड़ दिया। सरफराज ने 195 गेंदों पर 150 रन बनाए। हालांकि, मुकाबले की पहली पारी में उनका खाता तक नहीं खुला था।

ये भी पढ़ें: एतिहासिक वापसी के बाद फिर गरजा Rishabh Pant का बल्‍ला, कीवी गेंदबाजों की खटिया खड़ी करते हुए बना डाला 'दबंग' रिकॉर्ड

150 up for Sarfaraz Khan as he continues to shine with in Bengaluru!

4⃣0⃣0⃣ up for #TeamIndia in the second innings 👌👌

Live - https://t.co/FS97Llv5uq#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/rI7CRG7xt4— BCCI (@BCCI) October 19, 2024