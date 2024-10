26 साल के सरफराज खान ने भारतीय टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाई और शानदार शतक जमाया। उन्‍होंने अपनी पारी के जरिये भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई। शतक पूरा करने के बाद सरफराज खान ने तेजी से दौड़ते हुए अपने शतक का जश्‍न मनाया। उन्‍होंने रुकने के बाद अपना हेलमेट उतारा और चिल्‍लाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा।

A moment Sarfaraz Khan will remember forever! ☺️

He is jubilant, Rishabh Pant applauds & the dressing room on its feet! 👏 👏

