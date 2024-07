Sanju Samson ने उड़ाया 110 मीटर का लंबा छक्का, गेंद चली गई स्टेडियम के बाहर; गेंदबाज भी रह गया हक्का-बक्का- VIDEO

अगर बात करें मैच की तो भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पांचवें टी20 मैच में 167 रन का स्कोर खड़ा किया था। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन (58) और रियान पराग ने 22 रन बनाए। शिवम दुबे के बल्ले से 26 रन निकले। वहीं, 168 रन का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ढेर हो गई और इस तरह टीम इंडिया ने मैच 42 रन से जीत लिया। पांचवें टी20I मैच में मिली जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

यह भी पढ़ें: IND vs ZIM: सीरीज जीतने के बाद गिल ने आगे के प्‍लान का खुलासा किया, रोहित शर्मा की कप्‍तानी को लेकर भी कही बड़ी बात

.@IamSanjuSamson launches one into the orbit 💥🥵

A 1️⃣1️⃣0️⃣M hit by the wicketkeeper 🔥#SonySportsNetwork #ZIMvIND #TeamIndia | @BCCI pic.twitter.com/hjXmgOnnSS— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 14, 2024