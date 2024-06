IND vs PAK: महामुकाबले के लिए न्यूयॉर्क पुहंचे सचिन तेंदुलकर, याद आ गया 32 साल पुराना मैच

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: 1.46 करोड़ रुपये! ये किसी घर की कीमत नहीं, महामुकाबले की सिर्फ एक सीट की प्राइज है, जिसने सुना हैरान हो गया

हर कोई इस मैच को देखने को उत्सुक रहता है। सचिन भी उनमें से ही हैं। इस मैच के लिए सचिन न्यूयॉर्क पहुंचे और मीडिया से बात की। इस दौरान सचिन को 32 साल पुराना मैच याद आ गया। ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच था। सचिन ने कहा,"जब हम कल के मैच की बात करते हैं जो काफी बड़ा मैच है, भारत और पाकिस्तान का। ये हमेशा से बड़ा मैच रहा है। वर्ल्ड कप में मेरा पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच का अनुभव साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए वर्ल्ड कप का है।"

उन्होंने कहा, "वहां से हमने वर्ल्ड कप में कई सारे मैच खेले। सभी मैच शानदार रहे। मैं दोनों टीमों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि दोनों टीमें तैयार हैं और अपना बेस्ट देंगी। हां मेरा झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है।"

#WATCH | New York: On India vs Pakistan T20 World Cup match tomorrow, Cricket legend Sachin Tendulkar says, "...When we talk about tomorrow's match, which is going to be a big match, India vs Pakistan. It has always been a big match. My first World Cup experience against Pakistan… pic.twitter.com/AONnKTXfFV— ANI (@ANI) June 8, 2024