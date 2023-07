नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। तीसरे दिन इंग्लिश टीम के तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा, जिसके दम पर इंग्लैंड ने मैच में वापसी कर ली है। टेस्ट के नतीजे के लिहाज से चौथा दिन काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को वो अहम सलाह दे डाली है, जिस पर अमल करके टीम हेडिंग्ले में बाजी मार सकती है।

सचिन तेंदुलकर ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "कल हेडिंग्ले में पहला घंटा काफी महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि विकेट काफी अच्छा खेल रहा है और अगर इंग्लैंड सूझबूझ और पॉजिटव माइंडसेट के साथ खेलेगा, तो वह लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे। बस उनको अपने शॉट्स सिलेक्शन में अनुशासन दिखाना होगा और पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी। ऐसा करके वह इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे।"

The first hour at Headingley is going to be critical tomorrow.

I feel the wicket is playing absolutely fine and if England bat sensibly and are positive in their approach they will get there. They require discipline in their shot selection with a positive approach and the total…