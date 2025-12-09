स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 की नीलामी में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सभी खिलाड़ियों को खास सलाह दी। क्रिकेट के भगवान ने कहा, "मैंने क्रिकेट खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं जुनूनी था। मुझे इस खेल से बेइंतहा प्यार था और मैं बस भारत के लिए खेलना चाहता था। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना था, मैं करने के लिए तैयार था।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्‍होंने कहा, "मेरे जीवन में कई पड़ाव आए। जब स्कूल क्रिकेट होता था, तो मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहता था। एक दौर ऐसा भी था जब मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में लगातार 55 दिनों तक ऐसा ही किया और आखिरकार मैं बीमार पड़ गया। अगर जुनून और वो जोश नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।"

महान क्रिकेटर ने कहा, "आगे बढ़ने के लिए आपको कड़ी मेहनत, प्‍लान और उसे लागू करने में सक्षम होना जरूरी है। आपको सही मार्गदर्शन और अनुशासन की जरूरत होती है। कई चीजें एक साथ आती हैं और फिर जब समय आता है तो आपको आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन करना होता है। इसी तरह आप अगले स्तर पर पहुंचते हैं।"

सचिन ने कहा, "हमें याद रखना होगा कि उम्मीदें क्यों होती हैं। उम्मीदें आपके पिछले प्रदर्शनों की वजह से होती हैं। आपको अचानक यह नहीं सोचना चाहिए, "ओह, मुझ पर बहुत दबाव है, उम्मीदें हैं। मुझे क्या करना चाहिए?" इसे दो तरह से देखा जा सकता है। या तो आप दबाव में फंस जाते हैं और दबाव का बोझ आपको जकड़ लेता है, या आप यह देखते हैं कि उम्मीदें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है।"

उन्‍होंने कहा, "सभी ISPL खिलाड़ियों को मेरी यही सलाह है किसी और से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश मत करो। कल आप जो भी थे, क्या आज आप खुद को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप उस सफर को जारी रख सकते हैं? यह एक खूबसूरत सफर है। लगातार बेहतर होते जाना और मैदान पर अपनी छाप छोड़ना। यह एक ऐसा मंच है जहां आप बाहर जा सकते हैं, खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं,और हर कोई आपको देख रहा है। आपकी प्रतिभा का आनंद ले रहा है।