भारत में बढ़ा SA20 का क्रेज, IPL की 'छोटी बहन' के रूप में मिल रही पहचान; ग्रीम स्मिथ ने जताई खुशी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका की प्रमुख टी20 लीग SA20 के भारत में भी फैंस बढ़ गए हैं। इसको लेकर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने खुशी जाहिर की है। मुंबई में 'SA20 इंडिया डे 2025' प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ग्रीम स्मिथ ने कहा कि फैंस की बढ़ती संख्या और मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव इसका आधार बनता जा रहा है। इस दौरान साउथ अफ्रीका टी20 लीग की शुरुआत की भी घोषणा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि साउथ अफ्रीका 26 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक चौथा सीजन खेला जाएगा। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस (MuSo) में आयोजित इस समारोह में लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ और जोहन्सबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस, डेविड मिलर ( कप्तान पार्ल रॉयल्स), टॉम मूडी ( कोच, डरबन सुपर जायंट्स), हाशिम अमला ( कोच, एमआई केप टाउन) और पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर मौजूद रहे।

आईपीएल की 'छोटी बहन' गौरतलब हो कि भारत में SA20 लीग को खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस इसे आईपीएल की 'छोटी बहन' के रूप में देख रहे हैं। इस लीग से केन विलियमसन, जो रूट, जोस बटलर, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी एक सीजन पार्ल रॉयल्स के लिए खेला।