Retentions done right! Fair value to the retained players and a huge purse to help us build a formidable squad. 🤝

Virat Kohli: 2️⃣1️⃣Cr

Rajat Patidar: 1️⃣1️⃣Cr

Yash Dayal: 5️⃣Cr

Purse Remaining: 8️⃣3️⃣Cr#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPLRetention #IPL2025 pic.twitter.com/LvOi5zVxqf