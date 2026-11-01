रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाएंगे जलवा, मुंबई के लिए अगला रणजी मैच नहीं खेलेंगे शार्दुल ठाकुर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को सूचित किया है कि वह दिसंबर में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, रोहित श्रीलंका के विरुद्ध घरेलू मैदान पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद टीम से जुड़ेंगे। यह सीरीज 13 से 19 दिसंबर तक खेली जाएगी। इसके मुकाबले दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में आयोजित होंगे।

ऐसा है शेड्यूल सीरीज का पहला मैच विजय हजारे ट्रॉफी के शुरू होने से एक दिन पहले खेला जाएगा। एमसीए के एक सूत्र ने कहा कि रोहित ने हमें सूचित किया है कि वह विजय हजारे ट्राफी में मुंबई के लिए खेलेंगे। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद अपनी उपलब्धता पर विचार करने के लिए कहा है। वह टूर्नामेंट के कितने मैचों में खेलेंगे, इसकी जानकारी बाद में देंगे।

ठाकुर नहीं खेलेंगे अगला मैच वहीं, हरफनमौला शार्दुल ठाकुर रेलवे के विरुद्ध दो नवंबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मुकाबले के लिए 42 बार की चैंपियन मुंबई ने 16 सदस्यीय टीम बरकरार रखी है। रेलवे अपना घरेलू मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम पर खेलेगी।