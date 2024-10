भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 16 से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के जरिए रोहित शर्मा मैदान पर वापसी करेंगे। बता दें कि टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिशन स्टेडियम में होगा, जो 24 से 28 अक्टूबर के बीच होगा। वहीं, सीरीज का आखिरी और तीसरा टेस्ट 01 से 05 नवंबर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

Captain Rohit Sharma spotted in Mumbai streets today. Then he met a cute fangirl whose birthday it was and Rohit wished her happy birthday.🥹❤️

Look at her happiness what a wonderful birthday for her.🥹❤️ Thank you boss @ImRo45 🐐🙇🏼‍♂️ pic.twitter.com/OBWzQWFfSk— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 8, 2024