30 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा पार्क में दौड़ते नजर आ रहे हैं। रोहित ने ब्‍लू टी-शर्ट और ब्‍लैक पेंट पहना हुआ है। भारतीय कप्‍तान ने सफेद कैप भी लगाई है। उनका यह वीडियो काफी दूर से शूट किया गया है। हालांकि, इस वीडियो को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि यह किसी शूट का है।

Captain Rohit Sharma running in the park, Captain working hard for the Test season.!!!🇮🇳🔥 pic.twitter.com/c8AbIVcEAR