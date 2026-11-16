रोहित शर्मा के प्रदर्शन ने विश्व कप से पहले बढ़ाई सेलेक्टर्स की टेंशन, मुख्य चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा के सामने बड़ी चुनौती

पीटीआई, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चार मैचों में रोहित शर्मा ने केवल 30 रन बनाए। पहले और चौथे मैच में वह खाता भी नहीं खोल सके। भारत ने सीरीज 3-1 से जीती, लेकिन रोहित के प्रदर्शन ने अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप से पहले चयनकर्ताओं के सामने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्य चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा और रोहित जूनियर क्रिकेट के दिनों से दोस्त हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट का भविष्य निजी दोस्ती से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड में रोहित के प्रदर्शन के बाद ओझा को निष्पक्ष आकलन करना होगा कि क्या वह एक साल बाद दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में प्रभावी खेल पाएंगे, जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।

प्रज्ञान ओझा ने की थी रोहित शर्मा से बात इस साल इंग्लैंड में वनडे सीरीज से पहले तत्कालीन चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर के आग्रह पर ओझा ने रोहित से मुलाकात की थी। बातचीत में यह जानना था कि क्या रोहित लॉर्ड्स में संन्यास लेने को तैयार होंगे। रोहित को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट का संचालन करने वालों के सामने नाराजगी जताई।

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद अगरकर ने उन्हें वनडे कप्तानी से हटाया था। अब अगरकर के जाने के बाद यह जिम्मेदारी ओझा पर है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शीर्ष क्रम के बार-बार लड़खड़ाने पर चिंता जताई। भारत की गेंदबाजी ने सीरीज जिताई, लेकिन बल्लेबाजी की कमजोरियां उजागर हुईं। विश्व कप से पहले भारत को घरेलू मैदान पर छह वनडे खेलने हैं, जिसके बाद करीब छह महीने का अंतराल होगा।

रोहित के पास होगा मौका श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सपाट पिचों पर रोहित को रन बनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड का प्रदर्शन सवाल बना रहेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके रन भी न्यूजीलैंड की अलग परिस्थितियों में ज्यादा मायने नहीं रख सके। आईपीएल से पहले करीब तीन महीने का ब्रेक भी चुनौती हो सकता है।