रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया शादी का न्योता, सपा सांसद प्रिया सरोज संग लेंगे सात फेरे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इवाइट किया है। रिंकू इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता देने के लिए गए थे। बता दें कि वे सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे पहले ने देशभर की तमाम हस्तियों को शादी का न्योता दे रहे हैं।

रिंकू खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें शादी का निमंत्रण दिया। अगर रिंकू की बात करें, तो उन्होंने प्रिया के साथ पिछले साल 8 जून को सगाई की थी और अब दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की तारीख अब काफी नजदीक आ रही है और इसी वजह से उन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। रिंकू ने पीएम मोदी से मिलने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की और इसे अपने परिवार के लिए खास बताया।

रिंकू सिंह ने पीएम मोदी को दिया न्योता रिंकू ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें शादी में आने का न्योता दिया। इससे पहले वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दे चुके हैं। पीएम मोदी को शादी का निमंत्रण देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की है। रिंकू ने लिखा, "अपने परिवार के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उन्हें शादी में बुलाकर और उनका आशीर्वाद लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही खास पल है।"

रमाडा होटल में होगी रिंकू की शादी रिंकू और प्रिया की शादी लखनऊ के रमाडा होटल में 4 दिसंबर को होगी। इस कपल ने 8 जून 2025 को सगाई की थी और उसके लगभग डेढ़ साल अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिंकू ने खुद को एक मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित किया है, तो दूसरी तरफ प्रिया मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं।