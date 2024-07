Rohit Sharma ने T20 WC 2024 की ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार शेयर की तस्वीर, लिखा- सपना साकार होने का ले रहा हूं आनंद

दरअसल, टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के करीब 24 घंटे बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी वो वाली तस्वीर शेयर की जिसमें वह मैदान पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। रोहित ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि फिलहाल उनके पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं, लेकिन वह जल्द ही सबके साथ अपनी भावना शेयर करेंगे। फिलहाल वह अपने सपने के साकार होने का आनंद ले रहे हैं।

रोहित ने लिखा कि यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि कल का दिन मेरे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा और मैं उन्हें शेयर करूंगा। अभी मैं एक बिलियन लोगों के लिए साकार हुए सपने का आनंद ले रहा हूं।

बता दें कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कमान 2021 में संभाली थी। उस वक्त राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच टीम इंडिया के साथ जुड़े थे। इन दोनों की अगुवाई में भारत ने साल 2022 में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से मात देकर उसके सारे अरमानों को तोड़ दिया था। वहीं, अब रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने 17 साल के टी20 विश्व कप के सूखे को खत्म किया। इससे पहले साल 2007 में धोनी की कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था।

This picture epitomises how I’m feeling right now. So many words but can’t find the right ones to express what yesterday meant to me but I will, and I will share them, but right now I’m basking in a dream come true for a billion of us. ❤️🏆 pic.twitter.com/X2eyU3Eaqm— Rohit Sharma (@ImRo45) June 30, 2024