    'जबरा फैन' के कारण रोहित शर्मा ने सिक्योरिटी गार्ड को लगाई फटकार, दिल जीतने वाला Video हो गया वायरल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    रोहित शर्मा इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में व्यस्त हैं। वह शिवाजी पार्क पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इसी दौरान उनका एक वीडियो वायरस हुआ है जिसने सभी का दिल जीत लिया है। 

    रोहित शर्मा सिक्टोरिटी गार्ड पर हुए गुस्सा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा अब भारत के कप्तान नहीं रहे। टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद वह वनडे में कप्तानी कर रहे थे लेकिन, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी जगह युवा शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और इसी के साथ रोहित अब टीम के सीनियर खिलाड़ी बनकर रह गए हैं। हालांकि, रोहित पर इसका असर नहीं पड़ा है। वह जैसे थे वैसे ही हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित का पुराना वाला अंदाज देखने को मिला है।

    रोहित इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया है और वह लगातार नेट्स पर अभ्यास भी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाजी में भी अपना रंग दिखा सकें।

    फैन से मिले रोहित

    रोहित कल जब शिवाजी पार्क पर अभ्यास कर रहे थे तब एक फैन उनसे मिलने आया। रोहित का ये फैन एक बच्चा था। इस बच्चे ने जैसे ही रोहित की तरफ कदम बढ़ाए तो सिक्योरिटी और वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोहित ने जैसे ही ये देखा कि एक बच्चे को रोका जा रहा है तो वह अपने सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाए। ये बच्चा फिर रोहित से मिला।

    रोहित का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस रोहित की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रोहित ने जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को डांटा और बच्चे को आने दिया तो वहां खड़े फैंस रोहित की तारीफ में शोर मचाने लगे।

     

    वनडे वर्ल्ड कप पर नजरें

    रोहित की नजरें वनडे वर्ल्ड कप पर हैं। वह चाहते हैं कि साल 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप वह खेलें। हालांकि, टीम मैनेजमेंट इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अभी तक जो संकेत मिले हैं उसे देखते हुए यही लग रहा है कि टीम रोहित और विराट कोहली को इस टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं समझ रही है और इसका कारण इन दोनों की बढ़ती उम्र है।