बांग्लादेश को हराने के लिए रोहित शर्मा ने लिया 'जादू' का सहारा, बीच मैदान पर फूंके मंत्र, देखिए Video

वैसे क्रिकेट में कई बार ये टोटका देखने को मिला है कि फील्डिंग टीम को विकेट नहीं मिल रहा तो उसके खिलाड़ी ने गल्लियां उठाकर अदला-बदली कर दी और फिर टीम को विकेट मिल गया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड कई बार मैदान पर ऐसा करते देखे गए हैं और सफल भी रहे हैं।

The win you know, the juju you don't 😆 pic.twitter.com/JPETlsRsGn