स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस जारी है। हार्दिक पांड्या के टीम से अलग होने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम नए कप्तान के साथ अगले सीजन में उतरेगी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने एक रहस्यमयी पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को टीम के नए कप्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इस पोस्ट के बाद रोहित शर्मा के संभावित कप्तान के तौर पर लौटने की अटकलें भी लगाई जा रही है।

पांच बार के आईपीएल चैंपियन ने बुधवार को बिना किसी कैप्शन के एक तस्वीर शेयर की। इसमें एनिमेटेड हाथ में मुंबई इंडियंस की कैप पकड़े हुए एक तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर के सामने के बाद फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है। फैंस का मानना है कि यह तस्वीर मुंबई इंडियंस की आईपीएल खिताब जीत के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के जश्न की तरह है। मुंबई इ़ंडियंस की पोस्ट के बाद कुछ फैंस रोहित शर्मा की कप्तानी पर मुहर भी लगा रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तानी को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषणा नहीं की है।

https://t.co/XuBsxopPnb — Mumbai Indians (@mipaltan) November 25, 2026 रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जीते हैं पांच खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में रोहित की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने कप्तानी में बदलाव करते हुए रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान बना दिया। हालांकि इस फैसले को लेकर फैंस काफी गुस्से में नजर आए और इसे लेकर हार्दिक पांड्या को मैदान पर कई बार ट्रोल किया गया।