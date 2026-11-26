स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार (27 नवंबर) से खेला जाना है। पहले टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पिच और कूकाबुरा गेंद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा गिल ने सलाइवा के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की बात भी कही थी। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने भी गिल के बयान से सहमति जताई थी। हालांकि दूसरे टेस्ट से पहले टॉम लैथम ने अपने बयान से यू- टर्न ले लिया है।

पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि दोनों ही तरह की गेंदें (ड्यूक्स और कूकाबुरा) शुरुआती 25-30 ओवरों के बाद नरम हो जाती हैं, जिससे उनका असर कम हो जाता है। दूसरे टेस्ट से पहले टॉम लैथम ने कहा, क्रिकेट गेंदों ( ड्यूक्स हो या कूकाबुरा) का खराब होना काफी हद तक पिच की प्रकृति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बहाने खोजने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए।

पिच ही तय करती है कि गेंद कैसा बर्ताव करेगी: टॉम लैथम न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने कहा, पिच ही तय करती है कि गेंद कैसा बर्ताव करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पिच थोड़ी सपाट है या थोड़ी खुरदरी है, तो गेंद जल्दी खराब हो सकती है। हम हमेशा परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गेंद को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है।

हमें ही तरीका निकालना होगा: टॉम लैथम टॉम लैथम ने कहा कि कभी-कभी गेंदें बहुत अच्छी हो सकती हैं, तो कभी-कभी शायद उतनी अच्छी न हों और जल्दी खराब हो जाएं। आपके पास जो भी गेंद है, आपको उसी से खेलना आना चाहिए। चाहे वह अच्छी हालत में हो या न हो, आपको कोई न कोई तरीका निकालना ही होगा।