अभिषेक त्रिपाठी, क्राइस्टचर्च। बेसिन रिजर्व की पिच में 15 मिमी की घास थी, हेगली ओवल में 14 मिमी की घास है लेकिन इस हरियाली में फंसना नहीं है। वेलिंगटन में 15 में से सिर्फ एक सत्र तक ही घास टिकी और 14 सत्र गेंदबाज मार खाते रहे। क्राइस्टचर्च में भी पांचों दिन के अधिकतर समय धूप खिली रहने की संभावना है। ऐसे में यहां भी एक-दो सत्र ही तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी।

पहले टेस्ट में 250 से ज्यादा ओवर फेंकने वाली भारतीय टीम सोमवार को यहां पहुंची लेकिन थके होने के कारण मंगलवार को अभ्यास नहीं किया। टीम ने बुधवार को भी वैकल्पिक अभ्यास सत्र रखा है। गुरुवार से दूसरा टेस्ट शुरू होगा और भारतीय टीम अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो वह इस दौरे में तीनों सीरीज अपने नाम कर लेगी। अमूमन विदेश में दो टेस्ट के बीच इतने कम दिन का अंतर नहीं होता लेकिन अब इसी से काम चलाना पड़ेगा।

बाउंस मिलने की उम्मीद हेगली ओवल की पिच लगभग बेसिन रिजर्व की ही तरह होगी। हालांकि, यहां पर थोड़ा बाउंस होगा। बेसिन रिजर्व की पिच पर अधिक बाउंस नहीं था। पहले टेस्ट के शुरुआत में थोड़ी सीम मूवमेंट जरूर थी। मैच के पहले 28.2 ओवरों में ही पांच विकेट गिर गए थे लेकिन उसके बाद किसी भी तरह के गेंदबाज को अधिक मदद नहीं मिली। बाउंस की कमी ने लगभग हर गेंदबाज के खतरे को आधा कर दिया।

मैट हेनरी ने पिच पर दी प्रतिक्रिया बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे भी नहीं जा रही थी, इससे विकेट के पीछे आउट होने का खतरा भी खत्म हो गया। मैच के पांच दिनों में 407 ओवरों के खेल में कुल 24 विकेट गिरे। क्राइस्टचर्च के लोकल ब्वॉय और वॉबल सीम गेंद फेंकने में माहिर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कहा कि उम्मीद है कि हमें यहां थोड़ा बाउंस मिलेगा।

मुझे लगता है कि हर मैच अलग होता है और जिस सतह पर आप खेलते हैं वह भी थोड़ी अलग होती है। हाल के दिनों में यहां काफी रन बने हैं इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम बहुत अधिक उम्मीदें न पालें और पिच को समझने की कोशिश करें। ऐसा करना एक बहुत ही बारीक कला है।

भारत-ए मैच के दौरान भी बल्लेबाजी के अनुकूल थी पिच इस मैदान में होने वाले दूसरे टेस्ट में कैसी परिस्थितियां रहेंगी उसका अंदाजा यहां भारत-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच हुए चार दिवसीय मैच से पता चल चुका है। तब भारत-ए ने पहली पारी में ध्रुव जुरैल के 105 रनों की मदद से 346 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड-ए ने मैट बॉयल के 110 रनों की बदौलत 424 रन बनाए थे।

इसके बाद भारत-ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए जिसमें यशस्वी जायसवाल 155 रन बनाकर नाबाद रहे। उस मैच में भी पिच पूरी तरह से सपाट हो गई थी। हेनरी ने कहा कि हेगली ओवल में पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती रही है, खासकर तब जब पिच पर उछाल और कैरी हो लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए और भी बेहतर होती जाती है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में आम तौर पर जिन विकेटों पर घास होती है, वे समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं, और यहां भी ऐसा ही हुआ है। यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छा मैदान है। जाहिर है, जब पिच पर उछाल होता है, तो गेंदबाजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बल्लेबाजी के नजरिये से देखें तो यहां तेजी से रन भी बनाए जा सकते हैं।

हेनरी ने कहा कि इस पिच पर कुछ ऐसे पल आते हैं जब बल्लेबाजों अपने डिफेंस पर थोड़ा भरोसा करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप उन मुश्किल पलों से निकल जाते हैं, तो आप सच में गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। जब पिच सपाट हो जाती है, तो एक गेंदबाज के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है।

हेनरी हैं खतरनाक सीरीज शुरू होने से पहले भारत को न्यूजीलैंड के अगर किसी तेज गेंदबाज से सबसे ज्यादा डर था तो वह मैट हेनरी ही थे। हेनरी ने चौथे वनडे में अपने पहले ओवर में ही भारत के तीन विकेट लेकर कोहराम मचा दिया था। माउंट माउनगानुई में उन्होंने 27 रन देकर छह विकेट लिए थे। उस पिच पर सीम मूवमेंट और बाउंस दोनों मौजूद थे। हालांकि वह ऐसी भी नहीं थी जिस पर बल्लेबाजी करना नामुमकिन हो लेकिन हेनरी ने वहां वाबल-सीम गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि वेलिंगटन की सपाट पिच पर उनकी धार कुंद नजर आई।

अगर न्यूजीलैंड यहां टॉस जीतता है तो वह शुरुआती एक-दो सत्र में भारत की पहली पारी को तहस-नहस कर सकते हैं। उनका इस मैदान पर प्रदर्शन शानदार रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उनके दो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसी मैदान पर आए हैं। उन्होंने फरवरी 2022 में 23 रन देकर सात विकेट और मार्च 2024 में 67 रन देकर सात विकेट इसी मैदान पर लिए हैं। इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि सालों से इस मैदान पर खेलने का अनुभव घरेलू टीम को एक तरह का आत्मविश्वास देता है। जब आप अपने घरेलू मैदान पर होते हैं, जहां आपने काफी क्रिकेट खेला है, तो आपको एक तरह का सहज अहसास होता है।