नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट के खेल में इंजरी होना आम बात है। हर खिलाड़ी अपने करियर के दौरान चोटों से जूझता है और इस खेल में यह लगा रहता है। हालांकि, टीम को संकट में छोड़कर प्लेयर्स आसानी से मैदान से बाहर नहीं जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण इंग्लैंड में खेली जा रही विटैलिटी टी-20 ब्लास्ट में देखने को मिला है, जहां समरसेट के खिलाड़ी रोएल्फ वन डर मर्व उंगली टूटने के दर्द से कराहते रहे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा।

दरअसल, टी-20 ब्लास्ट के 87वें मैच में एसेक्स की भिड़ंत समरसेट के साथ हुई। एसेक्स की पारी का 16वां ओवर चल रहा था। गेंद रोएल्फ वन डर मर्व के हाथ में थी। मर्व ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने सामने की तरफ से जोरदार प्रहार किया। बॉल सीधा मर्व की उंगली पर आकर लगी और वह काफी दर्द में नजर आए। दर्द से छटपटा रहे रोएल्फ वन डर मर्व मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए।

Roelof van der Merwe is an absolute trooper: dislocates his finger brilliantly stopping a ball, gets it put back in place, and sprints back to bowl! 😎

(Viewing not advised for the squeamish)#Blast23 pic.twitter.com/Z7naGZV76p