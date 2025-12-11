Language
    Legends Pro T20 League: रॉबिन उथप्पा, क्रिस गेल और जैक्स कैलिस एक्‍शन में आएंगे नजर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के पहले सीजन का आगाज होने जा रहा है। पहले सीजन में लीग में क्रिस गेल, जैक्स कैलिस, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्न ...और पढ़ें

    दिग्‍गज खेलते नजर आएंगे।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लीग क्रिकेट का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के पहले सीजन का आगाज होने जा रहा है। पहले सीजन में लीग में क्रिस गेल, जैक्स कैलिस, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

    गेल ने कहा, "मेरी क्रिकेट की कुछ बेहतरीन यादें उन खिलाड़ियों से जुड़ी हैं जो इस लीग में खेलेंगे। मैंने कैलिस के खिलाफ तब खेला है जब उन्हें आउट करना नामुमकिन लगता था, उथप्पा के साथ बल्लेबाजी की लय पर चर्चा की है और रायडू की अनगिनत चुटकुलों का सामना किया है। धवन या वॉटसन जैसे नामों को फिर से देखना इस भावना को और भी मजबूत करता है। एक साथ वापस आने से पुराने चुटकुले, प्रतिस्पर्धा और सम्मान फिर से लौट आते हैं। लीजेंड्स प्रो टी20 लीग हमें यह मौका दे रही है।"

    जैक कैलिस ने कहा , "जब आप कुछ समय के लिए खेल से दूर रहते हैं, तो आपको एहसास होता है कि बल्ले को हाथों में पकड़ने का एहसास कितना याद आता है। मैं सचमुच फिर से गेंद को हिट करने की उस सरल लय को अपनाने, टाइमिंग सेट करने और एक बार फिर से खिलाड़ी होने का एहसास पाने के लिए उत्साहित हूं।"

    उन्‍होंने कहा, "माइकल क्लार्क को लीग कमिश्नर के रूप में देखना एक नई ऊर्जा लेकर आया है। उनके पास हमेशा से ही क्रिकेट की गहरी समझ रही है। उनकी नई भूमिका पूरे सिस्टम में वास्तविक व्यावसायिकता और दूरदर्शिता लाती है। इससे मैदान पर वापस आने और जाने-पहचाने चेहरों के साथ खेल का आनंद लेने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है।"

    रॉबिन उथप्पा ने कहा, "मैंने रायडू का सामना प्रतिद्वंद्वी के रूप में किया है और बाद में उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी साझा किया है। उनकी तीव्रता हमेशा से ही उल्लेखनीय रही है। दिनेश कार्तिक के साथ मेरी मैच खत्म करने के बारे में कई बार बातचीत हुई है। उनके साथ अंडर-19 के दिनों से खेलने के कारण, इतने सालों तक साथ खेलने से एक स्वाभाविक सौहार्द बन गया है। शॉन मार्श उन खिलाड़ियों में से एक थे जो बल्लेबाजी को सहज बना देते थे। फ्रेंचाइजी रैंकिंग के दबाव के बिना इसे दोबारा अनुभव करना वाकई में मेरे लिए बेहद रोमांचक है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी पुरानी क्रिकेट दोस्ती को वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं जहां हमने उसे छोड़ा था।"

    अंबाती रायडू ने कहा, "जब आप अपने आस-पास देखते हैं और उन खिलाड़ियों को देखते हैं जिनके खिलाफ आपने खेला है और जिनके साथ आपने खिताब जीते हैं, तो यह आपको याद दिलाता है कि आप इस खेल से प्यार क्यों करते हैं। मैंने बिन्नी के साथ कड़े मुकाबले खेले हैं, उथप्पा के साथ लंबे नेट अभ्यास किए हैं, गेल के साथ अविस्मरणीय मुकाबले खेले हैं। मेरे कुछ सबसे यादगार पल शेन वॉटसन के साथ खेलते हुए बीते हैं। जब अमित मिश्रा या विनय कुमार जैसे खिलाड़ी मैदान में आते हैं, तो तुरंत पुराने दिनों की याद आ जाती है। उस दौर के कुछ अंश को भी फिर से जीना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी।"

    स्टुअर्ट बिन्नी ने कहा, "मुझे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि यह टीम भी उत्साहित करती है। हमने दुनिया भर में खेला है और ऐसे पल साझा किए हैं जो स्कोरकार्ड से कहीं बढ़कर हैं। कैलिस क्रीज पर संतुलन के टिप्स देते थे, गेल कहानियां सुनाते थे जिससे सब हंस पड़ते थे, मोंटी पनेसर अचानक बहस छेड़ देते थे। यही वो दुनिया है जहां से हम आते हैं। उस माहौल में फिर से रहने का मौका मिलना खास लगता है।"