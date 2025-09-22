Robin Uthappa की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए; अब युवराज सिंह और सोनू सूद का नंबर

Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:18 PM (IST)

    रॉबिन उथप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। उथप्पा सुबह 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी और 1xBet प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

    ईडी के समक्ष पेश हुए रॉबिन उथप्‍पा। इमेज- एक्‍स

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उथप्पा सुबह 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी और 1xBet प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

    इनसे भी हुई है पूछताछ

    एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को इसी मामले में ईडी ने मंगलवार और बुधवार को तलब किया है। यह जांच 1xBet सट्टेबाजी ऐप के संचालन से संबंधित है, जो ईडी द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ जांच का एक हिस्सा है, जिसमें कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये की ठगी करने और कथित तौर पर भारी मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चोरी करने के आरोप हैं।

    इस एप से जुड़ा है मामला

    कुराकाओ में पंजीकृत कंपनी के अनुसार, 1xBet एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है जो सट्टेबाजी उद्योग में 18 सालों से कार्यरत है। ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है। इस जांच के तहत आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा कुछ अन्य खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं, ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है।

    ईडी को यह जानना है

    रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी की जांच का उद्देश्य मशहूर हस्तियों से यह जानना है कि सट्टेबाजी कंपनी ने उनसे सपोर्ट पाने के लिए कैसे संपर्क किया। भारत में संपर्क के लिए नोडल पर्सन कौन थे, पेमेंट मोड (हवाला या बैंकिंग चैनल के माध्यम से नकद) और पेमेंट प्‍लेस (भारत या विदेश में) क्‍या था। एजेंसी क्रिकेटर्स और एक्‍टर के बयान दर्ज करते हुए उनसे पूछ रही है कि क्या उन्हें पता था कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग अवैध है। एजेंसी ने उनसे 1xBet के साथ किए गए उनके अनुबंधों और सभी संबंधित ईमेल और कागजी दस्तावेजों की एक कॉपी भी प्रस्तुत करने को कहा है।

    एजेंसी यह भी देख रही है कि इन फेमस पर्सनालिटी द्वारा ली गई धनराशि का अंतिम उपयोग क्या है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनमें से किसी को PMLA के तहत "अपराध की आय" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर भारत में असली पैसे से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

