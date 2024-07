IND vs ZIM: रियान पराग को डेब्यू पर मिला खास तोहफा, हर किसी के हक में नहीं आता ये दिन, देखें Video

यह भी पढ़ें- IND vs ZIM: रोहित-विराट की विरासत संभालने पर बहुत बड़ी बात बोल गए गिल, बता दिया अपना प्लान

मैच से पहले पराग को टीम इंडिया की कैप मिली। असम के रहने वाले पराग के पिता ने ये कैप उन्हें पहनाई और इसके बाद अपने बेटे को गले लगा लिया। इस दौरान उनकी मां भी साथ थीं और पिता के बाद पराग अपनी मां के गले लगे। पराग इस समय थोड़े भावुक नजर आए। पराग 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे। इस टीम के ही शुभमन गिल इस दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान हैं।

A son's dream takes flight, and a father's heart swells with pride! Riyan Parag, you've made Assam proud!

And what makes it even more special is receiving his Cap from the person who inspired him the most - his father!