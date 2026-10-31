भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका! न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे मैच से ऋषभ पंत हुए बाहर

जागरण, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं। चोट से उबरने के बाद उन्होंने दोबारा स्किल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। फिलहाल उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है और न ही चोट से जुड़े कोई क्लीनिकल लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि, प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी को लेकर अभी कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। एहतियात के तौर पर उन्हें न्यूजीलैंड-ए के विरुद्ध होने वाले तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के लिए भारत-ए टीम से बाहर कर दिया गया है।

सात नवंबर से शुरू होगा मैच भारत-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच तीसरा चार दिवसीय मैच सात नवंबर से शुरू होगा। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 19 नवंबर से शुरू होगा। अब ये देखना होगा कि क्या टीम प्रबंधन पंत के पूरी तरह फिट होने पर उन्हें सीधे पहले टेस्ट में मौका देगा या वहां पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे विकेटकीपर ध्रुव जुरैल को मौका दिया जाएगा।

टेस्ट मैच से पहले पंत के पास अभ्यास का एकमात्र मौका यही अनौपचारिक टेस्ट था। ऐसे में टीम प्रबंधन उस विकेटकीपर को मौका देने के बारे में सोच सकता है जो वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य बना चुका है, क्योंकि फिट होने के बावजूद पंत को न्यूजीलैंड की परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने में समय लगेगा।

ईरानी कप में हुए थे चोटिल पंत पिछले दिनों जम्मू में खेले गए ईरानी कप के खिताबी मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। इसके बाद से ही उनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि उनकी रिकवरी सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया है।

अब मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। सेंटर आफ एक्सीलेंस के सूत्रों के अनुसार, स्किल ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने के बाद पंत की फिटनेस और मैच खेलने की तैयारी का आकलन करने के लिए उन्हें तीन से चार अभ्यास सत्र पूरे करने होंगे।