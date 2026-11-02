IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत फिटनेस टेस्ट में हुए फेल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके हैं। टीम इंडिया के लिए ये बड़ा झटका है। उनके इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच जारी तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में खेलने की संभावना थी लेकिन अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है।

पंत को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया गया था। उसी मैच के दौरान उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या हुई, जिसके बाद इंडिया ए की सीरीज के पहले दो मैचों से बाहर हो गए। उनकी जगह ध्रुव जुरैल को टीम का कप्तान बनाया गया। पंत को अगले एक या दो दिन में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और उसके बाद ही उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए हरी झंडी मिलेगी।

ऋषभ पंत नहीं पास कर सके फिटनेस टेस्ट पंत का बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस टेस्ट हुआ। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिटनेस टेस्ट रविवार को हुआ, जहां पंत फेल हो गए। हालांकि, न्यूजीलैंड दौरे के लिए जाने से पहले उन्हें अगले दो दिनों में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। इसके लिए उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। बता दें दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होने वाली है।

सीओई में पंत 23 अक्टूबर से ही अभ्यास शुरू कर चुके हैं। वे कीपिंग और बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंत को अगले दो दिन में अपनी फिटनेस साबित कर न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरनी होगी क्योंकि तीसरा अनौपचारिक मैच 7 नवंबर से खेला जाना है। ऐसे में उन्हें हर हाल में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी।